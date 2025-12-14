Папа Римский готов приехать в Украину: что известно о нюансах

Рубрики
В Ватикане уже разработали план поездки Папы Римского в Киев, однако реализовать его пока сложно из-за ситуации безопасности. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявление понтифика.
Папа Римский Лев XIV сообщил о наличии подготовленного плана во время частной аудиенции, отвечая на вопрос о возможном визите в Украину. По его словам, ключевым сдерживающим фактором остается вопрос безопасности, который не позволяет перейти к практической реализации поездки.
В то же время понтифик подчеркнул важность продолжения усилий, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира. Он подчеркнул, что Ватикан и дальше будет уделять внимание мирным инициативам и гуманитарным аспектам войны.
Ранее в Ватикане неоднократно заявляли о готовности содействовать диалогу и поддерживать Украину на дипломатическом и гуманитарном уровнях, однако вопрос личного визита Папы Римского оставался открытым именно из-за рисков, связанных с войной.