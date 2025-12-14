logo

Папа Римский готов приехать в Украину: что известно о нюансах
Папа Римский готов приехать в Украину: что известно о нюансах

Ватикан уже подготовил план визита Папы Римского в Киев, однако вопрос безопасности пока делает невозможным его реализацию

14 декабря 2025, 16:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Ватикане уже разработали план поездки Папы Римского в Киев, однако реализовать его пока сложно из-за ситуации безопасности. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявление понтифика.

Папа Римский готов приехать в Украину: что известно о нюансах

Папа Римский готов приехать в Украину

Папа Римский Лев XIV сообщил о наличии подготовленного плана во время частной аудиенции, отвечая на вопрос о возможном визите в Украину. По его словам, ключевым сдерживающим фактором остается вопрос безопасности, который не позволяет перейти к практической реализации поездки.

В то же время понтифик подчеркнул важность продолжения усилий, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира. Он подчеркнул, что Ватикан и дальше будет уделять внимание мирным инициативам и гуманитарным аспектам войны.

Ранее в Ватикане неоднократно заявляли о готовности содействовать диалогу и поддерживать Украину на дипломатическом и гуманитарном уровнях, однако вопрос личного визита Папы Римского оставался открытым именно из-за рисков, связанных с войной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине гарантии безопасности в формате обязательств по поставке оружия и введению санкций против России в случае повторного нападения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к команде Дональда Трампа. Отмечается, что такой механизм планируется вынести на утверждение Конгресса США.
Народный депутат Алексей Гончаренко называет этот сценарий самым сильным из возможных в нынешних условиях. По его оценке, прямое участие других государств в войне на стороне Украины нереалистично, однако юридически закрепленные гарантии поставки вооружения и санкционное давление на РФ могут стать реальным сдерживающим фактором.



Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/13/papa-leone-io-a-kiev-il-piano-e-pronto-ma-e-difficile-da-attuare_5e35fc38-9809-47fc-8b78-2659fba9b455.html
