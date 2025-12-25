Папа Римский Лев XIV в рождественском обращении вспомнил о войне в Украине: к чему призывал понтифик

Во время традиционного рождественского обращения Urbi et Orbi ("Городу и миру") Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину выявить "мужество для искреннего, прямого и уважительного диалога" для завершения войны.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик зачитал послание с балкона Собора Святого Петра в Ватикане. В это время на площади собрались тысячи верующих и паломников. Текст обращения Льва XIV опубликовала пресс-служба Святого Престола.

"Особенно молимся о страждущем украинском народе: пусть же утихнет грохот оружия, а привлеченные стороны, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог", — сказал Папа Римский.

Понтифик упомянул также о других регионах мира. Выразил, в частности, поддержку христианам на Ближнем Востоке и призвал к "справедливости, миру и стабильности для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии".

Кроме того, Папа Римский упомянул о страданиях людей в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Гаити, Мьянме, Таиланде и Камбодже.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Папа Лев XIV обратился ко всем "людям доброй воли" с призывом соблюсти хотя бы один день мира в праздник рождения Спасителя.

Общаясь с журналистами возле Папской резиденции, Лев XIV вспомнил Украину, которая вновь подверглась массированным российским атакам. По словам понтифика, его "по-настоящему глубоко огорчает то, что, вероятно, Россия отклонила запрос о рождественском перемирии".

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Ватикане уже разработали план поездки Папы Римского в Киев, однако реализовать его сейчас сложно из-за ситуации безопасности. В то же время понтифик подчеркнул важность продолжения усилий, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира. Он подчеркнул, что Ватикан и дальше будет уделять внимание мирным инициативам и гуманитарным аспектам войны.