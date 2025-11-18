Паніка у окупантів: чому в Донецьку та низці окупованих міст зникло світло

Ставники Кремля на окупованій частині Донецької області заявили, що в області в ніч на 18 листопада було пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС, багато окупованих населених пунктів знеструмлено. Як передає портал "Коментарі", зокрема про це заявив ставленик Кремля на окупованій Донеччині Денис Пушилін.

Відключення світла в Донецькій області. Фото: з відкритих джерел

Глава терористичної "ДНР" заявив, що дрони пошкодили Зуївську та Старобешівську ТЕС.

Денис Пушилін заявив, що знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції.

Місцеві паблики повідомляють, що під час атаки на Зуївську ТЕЦ під удар потрапив трансформатор другого казана. Він виведений із ладу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у тимчасово окупованому Донецьку після ретельної багатомісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це у себе в Telegram повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Зокрема, завдяки спільній операції ССО, ракетних військ та артилерії України та бригадній розвідці 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів", яка розташовувалась на тимчасово окупованій території Донецького аеропорту.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Росія офіційно узаконила ще один інструмент цифрового контролю. Тепер оператори зв'язку зобов'язані відключати користувачів від мобільного зв'язку та інтернету на вимогу ФСБ. Формально – "в інтересах безпеки держави", а фактично – для стеження, тиску та придушення будь-яких проявів опору.



