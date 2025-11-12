ФСБ получила право отключать людей от связи и интернета – на оккупированных территориях готовят "зоны молчания"

Россия официально узаконила еще один инструмент цифрового контроля. Теперь операторы связи обязаны отключать пользователей от мобильной связи и интернета по требованию ФСБ. Формально – "в интересах безопасности государства", а фактически – для слежки, давления и подавления любых проявлений сопротивления.

ФСБ разрешили отключать украинцев с оккупированных территорий от интернета

По решению президента РФ или правительства спецслужбы могут временно ограничивать доступ к связи без суда, пояснениям и какой-либо ответственности со стороны операторов. Это означает, что в любой момент человека можно лишить связи только по подозрению в "неблагонадежности" или "сотрудничестве с иностранными структурами".

Как сообщает Центр национального сопротивления, для временно оккупированных территорий Украины такой закон означает еще более жесткий контроль над местными жителями. Оккупационные власти получают возможность точечно отключать связь активистов и подозреваемых в сотрудничестве с Украиной, блокировать мессенджеры и каналы, где распространяется достоверная информация, а также выявлять участников подполья по цифровым следам.

Кроме того, в регионах могут создавать так называемые зоны молчания – районы без мобильного сигнала и доступа к интернету, где население будет полностью изолировано от внешнего мира.

По оценкам экспертов, это еще один шаг Кремля к полной информационной изоляции временно оккупированных территорий, когда вместо доступа к правде людям оставляют только пропаганду, страх и контроль.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кафиры хотят признать "экстремизмом" украинскую идеологию на ТОТ Запорожье. Следовательно, оккупационная администрация в Запорожской области заказала "научное исследование" "украинской националистической идеологии" с целью признать ее "экстремистской".