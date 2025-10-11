logo_ukra

BTC/USD

112161

ETH/USD

3780.67

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти готують нові репресії на ТОТ Запоріжжя: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти готують нові репресії на ТОТ Запоріжжя: деталі

ЦПД повідомляє, що окупанти хочуть визнати "екстремізмом" українську ідеологію на ТОТ Запоріжжя

11 жовтня 2025, 10:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Окупаційна адміністрація у Запорізькій області замовила "наукове дослідження" "українській націоналістичній ідеології" з метою визнати її "екстремістською". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Окупанти готують нові репресії на ТОТ Запоріжжя: деталі

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Так званий "уряд Запорізької області" замовив "наукове дослідження" "української націоналістичної ідеології" у московської "Міжнародної бізнес-академії".

Ця організація також проводить "Фестиваль народної творчості самобутніх народів" та конференцію під назвою "Обложена фортеця російської цивілізації".

Очікується, що у заходах візьмуть участь до 300 осіб – "вчених", педагогів та релігійних діячів з окупованих територій. Виконання проекту оцінили у 6,6 млн рублів (понад 78 тис. доларів).

"Цей крок — черговий етап системного викорінення української культури, історії та ідентичності на окупованих територіях. Росія намагається створити псевдонаукову основу для заборони всього українського, оголошуючи його "екстремізмом", — зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Там також звертають увагу на те, що замість відновлення інфраструктури чи допомоги людям окупаційна влада витрачає кошти на ідеологічні "дослідження" та пропагандистські заходи.

"Це демонструє справжні пріоритети Кремля: не покращення життя місцевого населення, як обіцяла пропаганда, а тотальну русифікацію та контроль над свідомістю", — пишуть аналітики ЦПД.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 66-річна жінка із Гуляйполя та 7-річний хлопчик із Запоріжжя загинули внаслідок ворожих атак на Запорізьку область 10 жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі голови Запорізької ОВ Івана Федорова .




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15846
Теги:

Новини

Всі новини