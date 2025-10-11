Окупанти готують нові репресії на ТОТ Запоріжжя: деталі

Окупаційна адміністрація у Запорізькій області замовила "наукове дослідження" "українській націоналістичній ідеології" з метою визнати її "екстремістською". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Так званий "уряд Запорізької області" замовив "наукове дослідження" "української націоналістичної ідеології" у московської "Міжнародної бізнес-академії".

Ця організація також проводить "Фестиваль народної творчості самобутніх народів" та конференцію під назвою "Обложена фортеця російської цивілізації".

Очікується, що у заходах візьмуть участь до 300 осіб – "вчених", педагогів та релігійних діячів з окупованих територій. Виконання проекту оцінили у 6,6 млн рублів (понад 78 тис. доларів).

"Цей крок — черговий етап системного викорінення української культури, історії та ідентичності на окупованих територіях. Росія намагається створити псевдонаукову основу для заборони всього українського, оголошуючи його "екстремізмом", — зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Там також звертають увагу на те, що замість відновлення інфраструктури чи допомоги людям окупаційна влада витрачає кошти на ідеологічні "дослідження" та пропагандистські заходи.

"Це демонструє справжні пріоритети Кремля: не покращення життя місцевого населення, як обіцяла пропаганда, а тотальну русифікацію та контроль над свідомістю", — пишуть аналітики ЦПД.

