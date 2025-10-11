Окупанти готують нові репресії на ТОТ Запоріжжя: деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Окупаційна адміністрація у Запорізькій області замовила "наукове дослідження" "українській націоналістичній ідеології" з метою визнати її "екстремістською". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Так званий "уряд Запорізької області" замовив "наукове дослідження" "української націоналістичної ідеології" у московської "Міжнародної бізнес-академії".
Ця організація також проводить "Фестиваль народної творчості самобутніх народів" та конференцію під назвою "Обложена фортеця російської цивілізації".
Очікується, що у заходах візьмуть участь до 300 осіб – "вчених", педагогів та релігійних діячів з окупованих територій. Виконання проекту оцінили у 6,6 млн рублів (понад 78 тис. доларів).
Там також звертають увагу на те, що замість відновлення інфраструктури чи допомоги людям окупаційна влада витрачає кошти на ідеологічні "дослідження" та пропагандистські заходи.
