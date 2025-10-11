Оккупанты готовят новые репрессии на ВОТ Запорожья: детали

Оккупационная администрация в Запорожской области заказала "научное исследование" "украинской националистической идеологии" с целью признать ее "экстремистской". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Так называемое "правительство Запорожской области" заказало "научное исследование" "украинской националистической идеологии" у московской "Международной бизнес-академии".

Эта организация также проводит "Фестиваль народного творчества самобытных народов" и конференцию под названием "Осажденная крепость русской цивилизации".

Ожидается, что в мероприятиях примут участие до 300 человек — "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий. Выполнение проекта оценили в 6,6 млн рублей (более 78 тыс. долларов).

"Этот шаг — очередной этап системного искоренения украинской культуры, истории и идентичности на оккупированных территориях. Россия пытается создать псевдонаучное основание для запрета всего украинского, объявляя его "экстремизмом", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Там также обращают внимание на то, что вместо восстановления инфраструктуры или помощи людям оккупационная власть тратит средства на идеологические "исследования" и пропагандистские мероприятия.

"Это демонстрирует настоящие приоритеты Кремля: не улучшение жизни местного населения, как обещала пропаганда, а тотальную русификацию и контроль над сознанием", — пишут аналитики ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — 66-летняя женщина из Гуляйполя и 7-летний мальчик из Запорожья погибли в результате вражеских атак на Запорожскую область 10 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.



