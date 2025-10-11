Зверский удар РФ по Запорожью: что известно о погибших и раненых

66-летняя женщина из Гуляйполя и 7-летний мальчик из Запорожья погибли в результате вражеских атак на Запорожскую область 10 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Кроме двух погибших, 11 человек получили ранения в Запорожье.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Российские захватнические войска осуществили 4 ракетных обстрела Запорожья.

Также войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Запорожью, Беленькому, Железнодорожному, Успеновке, Малиновке и Полтавке.

Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное атаковали 459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV).

Всего поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.

