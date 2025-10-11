Звірячий удар РФ по Запоріжжю: що відомо про загиблих та поранених

66-річна жінка з Гуляйполя та 7-річний хлопчик із Запоріжжя загинули внаслідок ворожих атак на Запорізьку область 10 жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі голови Запорізької ОВ Івана Федорова.

Удар по Запоріжжю. Фото: з відкритих джерел

Окрім двох загиблих, 11 людей отримали поранення у Запоріжжі.

Загалом протягом доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Російські загарбницькі війська здійснили 4 ракетні обстріли Запоріжжя.

Також війська РФ завдали 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці.

Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне атакували 459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV).

Усього надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та об'єктів соціальної інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого сталася пожежа, загинула дитина, є постраждалі. Як передає портал "Коментарі", про це в соцмережі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.



