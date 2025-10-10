Страшный удар РФ по Запорожье: погиб ребенок, есть пострадавшие

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью, в результате чего произошел пожар, погиб ребенок, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

После часа ночи Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области на фоне вражеской атаки БпЛА.

Впоследствии Федоров сообщил об атаке противника на Запорожье. По его словам, в результате ударов в городе возник пожар.

Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали три человека, среди которых 7-летний ребенок. Одного из пострадавших – 45-летнего мужчину – госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром Иван Федоров сообщил, что раненый в Запорожье мальчик умер в больнице.

"В больнице умер 7-летний мальчик, получивший ранения из-за ночной атаки россиян. Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми", – сообщили глава Запорожской области.

По данным Федорова, враг нанес по Запорожью не менее 7 ударов.

Отметим, этой ночью россияне нанесли также комбинированный удар по столице. В Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

По данным Воздушных сил, для обстрела враг задействовал сначала дроны. Вражеские беспилотники летели в направлении Киева, Днепра, Полтавы, Черкасс и города Запорожье. Начиная с 02:30 украинские защитники проинформировали об угрозе баллистики. В эту минуту на Киев полетели ракеты, после чего неоднократно в течение часа раздавались мощные взрывы. Причем враг в этот момент применил также и дроны.

