РФ ударила по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые детали

Российские захватнические войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Удар РФ по пассажирскому поезду. Фото: Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова
По его словам, в результате обстрела пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.
По словам и.о. председателя Шосткинской РГА, около 30 человек пострадали из-за атаки РФ по поезду в Шосткинской общине. Раненых отвезли в больницу.
По информации министерства, в результате обстрелов РФ на Черниговщине аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.