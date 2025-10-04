РФ ударила по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые детали

Российские захватнические войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Удар РФ по пассажирскому поезду. Фото: Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", — отметил глава Сумской области.

По его словам, в результате обстрела пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

"Разворачивается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", — добавил глава Сумской ОВА.

По словам и.о. председателя Шосткинской РГА, около 30 человек пострадали из-за атаки РФ по поезду в Шосткинской общине. Раненых отвезли в больницу.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью российские террористические войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов на Черниговщине без света остались около 50 тысяч человек, а аварийные отключения продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

По информации министерства, в результате обстрелов РФ на Черниговщине аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго", — отметили в Минэнерго.



