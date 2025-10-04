РФ ударила по вокзалу та поїзду, який їхав до Києва: перші деталі

Російські загарбницькі війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". Внаслідок обстрілу є поранені. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram голови Сумської ОВА Олега Григорова.

Удар РФ по пасажирському поїзду. Фото: Telegram голови Сумської ОВА Олега Григорова

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткінській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", — зазначив голова Сумської області.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

"Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", — додав голова Сумської ОВА.

За словами в.о. голови Шосткінської РДА, близько 30 осіб постраждали через атаку РФ потягом у Шосткінській громаді. Поранених відвезли до лікарні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі російські терористичні війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріл на Чернігівщині без світла залишилося близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення продовжуються. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

За інформацією міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. У той самий час у області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, які були вимушено введені "Чернігівобленерго", — зазначили в Міненерго.



