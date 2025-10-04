Россияне продолжают бить по энергетике: Минэнерго сделало настораживающее предупреждение

Ночью российские террористические войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов на Черниговщине без света остались около 50 тысяч человек, а аварийные отключения продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По информации министерства, в результате обстрелов РФ на Черниговщине аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго", — отметили в Минэнерго.

В министерстве отметили, целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает враг.

"Министерство энергетики выражает благодарность энергетикам, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы", — добавили в Минэнерго.

Стоит отметить, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на масштабный обстрел энергетической инфраструктуры, который осуществила Россия в Харьковской и Полтавской областях. Министр отметил, что это была самая большая атака на украинские газодобывающие объекты с начала войны. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

"Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под статью II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество действовать решительно. Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия для уничтожения российских средств террора", — акцентировал топ-дипломат.