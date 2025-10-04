Россияне продолжают бить по энергетике: Минэнерго сделало настораживающее предупреждение

Рубрики
Ночью российские террористические войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов на Черниговщине без света остались около 50 тысяч человек, а аварийные отключения продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
По информации министерства, в результате обстрелов РФ на Черниговщине аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
В министерстве отметили, целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает враг.
"Министерство энергетики выражает благодарность энергетикам, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы", — добавили в Минэнерго.
Стоит отметить, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на масштабный обстрел энергетической инфраструктуры, который осуществила Россия в Харьковской и Полтавской областях. Министр отметил, что это была самая большая атака на украинские газодобывающие объекты с начала войны. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X.