Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго зробило попередження, що насторожує

Вночі російські терористичні війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріл на Чернігівщині без світла залишилося близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення продовжуються. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.
Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел
За інформацією міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. У той самий час у області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.
У міністерстві зазначили, що цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.
"Міністерство енергетики висловлює подяку енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", — додали у Міненерго.
Варто зазначити, що раніше глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який здійснила Росія в Харківській та Полтавській областях. Міністр наголосив, що це була найбільша атака на українські газовидобувні об'єкти з початку війни. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X.