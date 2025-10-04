Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго зробило попередження, що насторожує

Вночі російські терористичні війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріл на Чернігівщині без світла залишилося близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення продовжуються. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За інформацією міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. У той самий час у області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, які були вимушено введені "Чернігівобленерго", — зазначили в Міненерго.

У міністерстві зазначили, що цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

"Міністерство енергетики висловлює подяку енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", — додали у Міненерго.

Варто зазначити, що раніше глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який здійснила Росія в Харківській та Полтавській областях. Міністр наголосив, що це була найбільша атака на українські газовидобувні об'єкти з початку війни. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Росія знову намагається використати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародне співтовариство діяти рішуче. Україна потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту своєї енергетичної мережі, а також засобів дальньої дії для знищення російських засобів терору", — наголосив дипломат.