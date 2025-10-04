logo_ukra

BTC/USD

122339

ETH/USD

4492.07

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго зробило попередження, що насторожує
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго зробило попередження, що насторожує

У Міненерго наголосили, що цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів РФ.

4 жовтня 2025, 11:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі російські терористичні війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріл на Чернігівщині без світла залишилося близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення продовжуються. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго зробило попередження, що насторожує

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За інформацією міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. У той самий час у області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, які були вимушено введені "Чернігівобленерго", — зазначили в Міненерго.

У міністерстві зазначили, що цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

"Міністерство енергетики висловлює подяку енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", — додали у Міненерго.

Варто зазначити, що раніше глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який здійснила Росія в Харківській та Полтавській областях. Міністр наголосив, що це була найбільша атака на українські газовидобувні об'єкти з початку війни. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Росія знову намагається використати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародне співтовариство діяти рішуче. Україна потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту своєї енергетичної мережі, а також засобів дальньої дії для знищення російських засобів терору", — наголосив дипломат.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини