Страшний удар РФ по Запоріжжю: загинула дитина, є постраждалі

У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого сталася пожежа, загинула дитина, є постраждалі. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережі повідомив начальник Запорізької ОВ Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Після першої години ночі Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області на тлі ворожої атаки БпЛА.

Згодом Федоров повідомив про атаку супротивника на Запоріжжі. За його словами, внаслідок ударів у місті виникла пожежа.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед яких 7-річна дитина. Одного з постраждалих – 45-річного чоловіка – госпіталізували у тяжкому стані.

Вранці Іван Федоров повідомив, що поранений у Запоріжжі хлопчик помер у лікарні.

"У лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто важкими", — повідомили голова Запорізької області.

За даними Федорова, ворог завдав Запоріжжю не менше 7 ударів.

Зазначимо, цієї ночі росіяни завдали також комбінованого удару по столиці. У Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.

За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог задіяв спочатку дрони. Ворожі безпілотники летіли у напрямку Києва, Дніпра, Полтави, Черкас та міста Запоріжжя. Починаючи з 02:30, українські захисники поінформували про загрозу балістики. Цієї хвилини на Київ полетіли ракети, після чого неодноразово протягом години лунали потужні вибухи. Причому ворог у цей момент застосував також і дрони.

