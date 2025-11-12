ФСБ отримала право відключати людей від зв’язку та інтернету – на окупованих територіях готують “зони мовчання”

Росія офіційно узаконила ще один інструмент цифрового контролю. Відтепер оператори зв’язку зобов’язані відключати користувачів від мобільного зв’язку та інтернету за вимогою ФСБ. Формально – “в інтересах безпеки держави”, а фактично – для стеження, тиску й придушення будь-яких проявів опору.

ФСБ дозволили відключати українців з ТОТ від інтернету

За рішенням президента РФ чи уряду спецслужби можуть тимчасово обмежувати доступ до зв’язку без суду, пояснень і будь-якої відповідальності з боку операторів. Це означає, що в будь-який момент людину можна позбавити зв’язку лише за підозрою у “неблагонадійності” або “співпраці з іноземними структурами”.

Як повідомляє Центр національного спротиву, для тимчасово окупованих територій України такий закон означає ще жорсткіший контроль над місцевими мешканцями. Окупаційна влада отримує можливість точково відключати зв’язок активістам і підозрюваним у співпраці з Україною, блокувати месенджери та канали, де поширюється достовірна інформація, а також виявляти учасників підпілля за цифровими слідами.

Крім того, у регіонах можуть створювати так звані “зони мовчання” – райони без мобільного сигналу й доступу до інтернету, де населення буде повністю ізольоване від зовнішнього світу.

За оцінками експертів, це ще один крок Кремля до повної інформаційної ізоляції тимчасово окупованих територій, коли замість доступу до правди людям залишають лише пропаганду, страх і контроль.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти хочуть визнати "екстремізмом" українську ідеологію на ТОТ Запоріжжя. Відтак окупаційна адміністрація у Запорізькій області замовила "наукове дослідження" "українській націоналістичній ідеології" з метою визнати її "екстремістською".