Паника у оккупантов: почему в Донецке и ряде оккупированных городов пропал свет

Ставленники Кремля на оккупированной части Донецкой области заявили, что в области в ночь на 18 ноября были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, многие оккупированные населенные пункты обесточены. Как передает портал "Комментарии", в частности об этом заявил ставленник Кремля на оккупированной Донетчине Денис Пушилин.

Отключение света в Донецкой области. Фото: из открытых источников

Глава террористической "ДНР" заявил, что дроны повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.

Денис Пушилин заявил, что обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции.

Местные паблики сообщают, что во время атаки на Зуевскую ТЭЦ, под удар попал трансформатор второго котла. Он выведен из строя.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Донецке после тщательной многомесячной подготовки удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом у себя в Telegram сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

В частности, благодаря совместной операции ССО, ракетных войск и артиллерии Украины и бригадной разведки 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска "шахедов", которая располагалась на временно оккупированной территории Донецкого аэропорта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия официально узаконила еще один инструмент цифрового контроля. Теперь операторы связи обязаны отключать пользователей от мобильной связи и интернета по требованию ФСБ. Формально – "в интересах безопасности государства", а фактически – для слежки, давления и подавления любых проявлений сопротивления.



