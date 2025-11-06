Жирный прилет в Донецке: "Мадяр" рассказал, что уничтожили Силы обороны

Рубрики
Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Донецке после тщательной многомесячной подготовки удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом у себя в Telegram сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
В частности, благодаря совместной операции ССО, ракетных войск и артиллерии Украины и бригадной разведки 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска "шахедов", которая располагалась на временно оккупированной территории Донецкого аэропорта.
