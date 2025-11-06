Жирний приліт у Донецьку: "Мадяр" розповів, що знищили Сили оборони

Рубрики
У тимчасово окупованому Донецьку після ретельної багатомісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це у себе в Telegram повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Зокрема, завдяки спільній операції ССО, ракетних військ і артилерії України та бригадної розвідки 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів", яка розташовувалася на тимчасово окупованій території Донецького аеропорту.
