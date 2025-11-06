Жирний приліт у Донецьку: "Мадяр" розповів, що знищили Сили оборони

У тимчасово окупованому Донецьку після ретельної багатомісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це у себе в Telegram повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Зокрема, завдяки спільній операції ССО, ракетних військ і артилерії України та бригадної розвідки 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів", яка розташовувалася на тимчасово окупованій території Донецького аеропорту.

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України. Очі та Жало — хробачий жах", — наголосив Мадяр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — останнім часом пілоти дронів перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди" , які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, зазначає український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх усередину Шахеда і по центру. Про що це говорить спостережній і розумній людині? Про те, що завод вніс зміни до корпусу Шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Кітом. РЕБ скрізь по всій країні", – зазначає "Флеш".



