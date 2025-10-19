Палаюча ніч у Росії: вибухи, пожежі й паніка після ударів БПЛА

У Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа після удару дронів по нафтопереробному заводу, який належить компанії "Роснефть". Місцеві жителі публікують кадри з величезним стовпом чорного диму, що піднімається над містом.

Атака на російські обʼєкти

Паралельно про атаку БПЛА повідомили й в Оренбурзі — під удар потрапив місцевий газопереробний завод. Російські власті підтвердили інцидент, однак традиційно заявили, що "система ППО нібито відбила частину дронів".

Внаслідок вибухів на обох об’єктах почалися пожежі. Нафтогазові підприємства, подібні до цих, уже неодноразово ставали цілями атак, адже мають стратегічне значення для російської економіки та паливного експорту.

