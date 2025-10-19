logo_ukra

BTC/USD

106794

ETH/USD

3880.8

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Палаюча ніч у Росії: вибухи, пожежі й паніка після ударів БПЛА
commentss НОВИНИ Всі новини

Палаюча ніч у Росії: вибухи, пожежі й паніка після ударів БПЛА

У Росії знову горять промислові об’єкти після нічної атаки безпілотників

19 жовтня 2025, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа після удару дронів по нафтопереробному заводу, який належить компанії "Роснефть". Місцеві жителі публікують кадри з величезним стовпом чорного диму, що піднімається над містом.

Палаюча ніч у Росії: вибухи, пожежі й паніка після ударів БПЛА

Атака на російські обʼєкти

Паралельно про атаку БПЛА повідомили й в Оренбурзі — під удар потрапив місцевий газопереробний завод. Російські власті підтвердили інцидент, однак традиційно заявили, що "система ППО нібито відбила частину дронів".

Внаслідок вибухів на обох об’єктах почалися пожежі. Нафтогазові підприємства, подібні до цих, уже неодноразово ставали цілями атак, адже мають стратегічне значення для російської економіки та паливного експорту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Національна поліція України виступила з ініціативою запровадити санкції проти популярного російського мультсеріалу “Маша і Ведмідь”, який продовжує транслюватися в Україні у перекладеній версії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили народного депутата у схемі з відмивання коштів на суму понад 9 млн грн. Хоча офіційно ім’я фігуранта не розголошується, джерела видання "Бабель" повідомляють, що йдеться саме про Євгена Шевченка.

За версією слідства, нардеп отримав гроші від однієї з компаній, пообіцявши допомогти з отриманням дозволу на перевезення добрив. Однак після отримання коштів жодних дій не здійснив. Щоб приховати походження грошей, Шевченко організував схему з легалізації, перевівши понад 9 млн грн на рахунки юридичної фірми, яка належить його близькому родичу. Формально перекази оформлювалися як оплата за правові послуги, однак насправді ці кошти були частиною незаконного прибутку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/astrapress/95017
Теги:

Новини

Всі новини