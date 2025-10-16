Шевченко знову у скандалі: як легалізував мільйони

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили народного депутата у схемі з відмивання коштів на суму понад 9 млн грн. Хоча офіційно ім’я фігуранта не розголошується, джерела видання "Бабель" повідомляють, що йдеться саме про Євгена Шевченка.

Нардепа Шевченко викрито на відмиванні коштів

За версією слідства, нардеп отримав гроші від однієї з компаній, пообіцявши допомогти з отриманням дозволу на перевезення добрив. Однак після отримання коштів жодних дій не здійснив.

Щоб приховати походження грошей, Шевченко організував схему з легалізації, перевівши понад 9 млн грн на рахунки юридичної фірми, яка належить його близькому родичу. Формально перекази оформлювалися як оплата за правові послуги, однак насправді ці кошти були частиною незаконного прибутку.

Частину грошей пізніше витратили на купівлю двох автомобілів преміумкласу — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Зазначимо, що це не перша кримінальна справа щодо Шевченка — раніше йому вже було оголошено дві підозри у державній зраді.

Наразі НАБУ та САП продовжують слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до фінансової схеми, та джерел походження коштів.

Наразі НАБУ та САП продовжують слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до фінансової схеми, та джерел походження коштів.