Шевченко знову у скандалі: як легалізував мільйони
Шевченко знову у скандалі: як легалізував мільйони

Нардепа Євгена Шевченка підозрюють у відмиванні понад 9 мільйонів гривень — гроші витрачали на розкішні авто

16 жовтня 2025, 21:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили народного депутата у схемі з відмивання коштів на суму понад 9 млн грн. Хоча офіційно ім’я фігуранта не розголошується, джерела видання "Бабель" повідомляють, що йдеться саме про Євгена Шевченка.

Шевченко знову у скандалі: як легалізував мільйони

Нардепа Шевченко викрито на відмиванні коштів

За версією слідства, нардеп отримав гроші від однієї з компаній, пообіцявши допомогти з отриманням дозволу на перевезення добрив. Однак після отримання коштів жодних дій не здійснив.

Щоб приховати походження грошей, Шевченко організував схему з легалізації, перевівши понад 9 млн грн на рахунки юридичної фірми, яка належить його близькому родичу. Формально перекази оформлювалися як оплата за правові послуги, однак насправді ці кошти були частиною незаконного прибутку.

Частину грошей пізніше витратили на купівлю двох автомобілів преміумкласу — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Зазначимо, що це не перша кримінальна справа щодо Шевченка — раніше йому вже було оголошено дві підозри у державній зраді.

Наразі НАБУ та САП продовжують слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до фінансової схеми, та джерел походження коштів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованих територіях України російські війська різко посилили перевірки місцевого населення, повідомляє Центр національного спротиву. Якщо раніше фільтраційні процедури проводили переважно на блокпостах, то тепер окупанти перевіряють людей на підприємствах, у закладах освіти та навіть у комунальних структурах.




Джерело: Бабель
