Шевченко снова в скандале: как легализовал миллионы
Шевченко снова в скандале: как легализовал миллионы

Нардеп Евгений Шевченко подозревается в отмывании более 9 миллионов гривен — деньги тратили на роскошные авто

16 октября 2025, 21:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили народного депутата в схеме по отмыванию средств на сумму более 9 млн грн. Хотя официально имя фигуранта не разглашается, источники издания "Бабель" сообщают, что речь идет именно о Евгении Шевченко.

Шевченко снова в скандале: как легализовал миллионы

Нардепа Шевченка Разоблачено на отмывании средств

По версии следствия, нардеп получил деньги от одной из компаний, пообещав помочь с получением разрешения на перевозку удобрений. Однако после получения средств никаких действий не предпринял.

Чтобы скрыть происхождение денег, Шевченко организовал схему легализации, переведя более 9 млн грн на счета юридической фирмы, принадлежащей его близкому родственнику. Формально переводы оформлялись как оплата за правовые услуги, однако на самом деле эти средства являлись частью незаконной прибыли.

Часть денег позже потратили на покупку двух автомобилей премиумкласса BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Отметим, что это не первое уголовное дело по отношению к Шевченко — ранее ему уже было объявлено два подозрения в государственной измене.

В настоящее время НАБУ и САП продолжают следственные действия по установлению всех лиц, причастных к финансовой схеме, и источникам происхождения средств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированных территориях Украины российские войска резко усилили проверки местного населения, сообщает Центр национального сопротивления. Если раньше фильтрационные процедуры проводились преимущественно на блокпостах, то теперь оккупанты проверяют людей на предприятиях, в учебных заведениях и даже в коммунальных структурах.




Источник: Бабель
