Як окупанти "відбирають" українців на лояльність: фільтрація в Маріуполі
commentss НОВИНИ Всі новини

Як окупанти “відбирають” українців на лояльність: фільтрація в Маріуполі

Окупанти влаштували нову хвилю “чисток” на захоплених територіях — посилюють фільтраційні заходи

16 жовтня 2025, 21:49
Автор:
Ткачова Марія

На тимчасово окупованих територіях України російські війська різко посилили перевірки місцевого населення, повідомляє Центр національного спротиву. Якщо раніше фільтраційні процедури проводили переважно на блокпостах, то тепер окупанти перевіряють людей на підприємствах, у закладах освіти та навіть у комунальних структурах.

Як окупанти “відбирають” українців на лояльність: фільтрація в Маріуполі

Фільтрація українців в Маріуполі

За інформацією ЦНС, комунальні служби отримали розпорядження виявляти мешканців, які досі не оформили “статус перебування на території рф”, тобто не отримали російські паспорти. Таких людей погрожують депортувати, позбавити майна або заблокувати соціальні виплати.

Мета цих дій — “очистити” регіони від нелояльного населення та залишити лише тих, хто підкоряється окупаційним вимогам. Фактично, це ще один етап примусової русифікації і спроби повної інтеграції захоплених територій у правове поле рф.

Українська влада закликає мешканців окупованих територій бути обережними та, за можливості, уникати передання персональних даних представникам окупаційної адміністрації. 

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що суд у Дніпрі визнав винним місцевого жителя, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав ворогу секретну інформацію про позиції українських військових. За даними прокуратури, чоловік передавав окупантам відомості про розташування літаків, блокпостів, місця дислокації підрозділів і кількість особового складу Збройних Сил України.

Встановлено, що зловмисник добровільно погодився на співпрацю з представником Головного управління Генштабу зс рф (ГРУ). Через один із месенджерів він надсилав ворогу скріншоти з Google Maps із позначеннями військових об’єктів, у тому числі місць базування авіації.




Джерело: Маріупольська міська рада
