Как оккупанты "отбирают" украинцев на лояльность: фильтрация в Мариуполе

На временно оккупированных территориях Украины российские войска резко ужесточили проверки местного населения, сообщает Центр национального сопротивления. Если раньше фильтрационные процедуры проводились преимущественно на блокпостах, то теперь оккупанты проверяют людей на предприятиях, в учебных заведениях и даже в коммунальных структурах.

Фильтрация украинцев в Мариуполе

По информации ЦНС, коммунальные службы получили распоряжение выявлять жителей, которые до сих пор не оформили статус пребывания на территории России, то есть не получили российские паспорта. Таких людей угрожают депортировать, лишить имущества или заблокировать социальные выплаты.

Цель этих действий — "очистить" регионы от нелояльного населения и оставить только тех, кто подчиняется оккупационным требованиям. Фактически это еще один этап принудительной русификации и попытки полной интеграции захваченных территорий в правовое поле рф.

Украинские власти призывают жителей оккупированных территорий быть осторожными и, по возможности, избегать передачи персональных данных представителям оккупационной администрации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что суд в Днепре признал виновным местного жителя, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал врагу секретную информацию о позициях украинских военных. По данным прокуратуры, мужчина передавал оккупантам сведения о расположении самолетов, блокпостов, местах дислокации подразделений и количестве личного состава Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что злоумышленник добровольно согласился на сотрудничество с представителем Главного управления Генштаба с РФ (ГРУ). Через один из мессенджеров он посылал врагу скриншоты с Google Maps с обозначениями военных объектов, в том числе мест базирования авиации.