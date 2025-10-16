logo

BTC/USD

108569

ETH/USD

3898.6

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как оккупанты "отбирают" украинцев на лояльность: фильтрация в Мариуполе
commentss НОВОСТИ Все новости

Как оккупанты "отбирают" украинцев на лояльность: фильтрация в Мариуполе

Оккупанты устроили новую волну "чисток" на захваченных территориях - усиливают фильтрационные мероприятия

16 октября 2025, 21:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На временно оккупированных территориях Украины российские войска резко ужесточили проверки местного населения, сообщает Центр национального сопротивления. Если раньше фильтрационные процедуры проводились преимущественно на блокпостах, то теперь оккупанты проверяют людей на предприятиях, в учебных заведениях и даже в коммунальных структурах.

Как оккупанты "отбирают" украинцев на лояльность: фильтрация в Мариуполе

Фильтрация украинцев в Мариуполе

По информации ЦНС, коммунальные службы получили распоряжение выявлять жителей, которые до сих пор не оформили статус пребывания на территории России, то есть не получили российские паспорта. Таких людей угрожают депортировать, лишить имущества или заблокировать социальные выплаты.

Цель этих действий — "очистить" регионы от нелояльного населения и оставить только тех, кто подчиняется оккупационным требованиям. Фактически это еще один этап принудительной русификации и попытки полной интеграции захваченных территорий в правовое поле рф.

Украинские власти призывают жителей оккупированных территорий быть осторожными и, по возможности, избегать передачи персональных данных представителям оккупационной администрации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что суд в Днепре признал виновным местного жителя, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал врагу секретную информацию о позициях украинских военных. По данным прокуратуры, мужчина передавал оккупантам сведения о расположении самолетов, блокпостов, местах дислокации подразделений и количестве личного состава Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что злоумышленник добровольно согласился на сотрудничество с представителем Главного управления Генштаба с РФ (ГРУ). Через один из мессенджеров он посылал врагу скриншоты с Google Maps с обозначениями военных объектов, в том числе мест базирования авиации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Маріупольська міська рада
Теги:

Новости

Все новости