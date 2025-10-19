logo

BTC/USD

106794

ETH/USD

3880.8

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пылающая ночь в России: взрывы, пожары и паника после ударов БПЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

Пылающая ночь в России: взрывы, пожары и паника после ударов БПЛА

В России снова горят промышленные объекты после ночной атаки беспилотников

19 октября 2025, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Новокуйбышевске Самарской области вспыхнул масштабный пожар после удара дронов по принадлежащему компании "Роснефть" нефтеперерабатывающему заводу. Местные жители публикуют кадры с огромным столбом поднимающегося над городом черного дыма.

Пылающая ночь в России: взрывы, пожары и паника после ударов БПЛА

Атака на российские объекты

Параллельно об атаке БПЛА сообщили и в Оренбурге – под удар попал местный газоперерабатывающий завод. Российские власти подтвердили инцидент, однако традиционно заявили, что "система ПВО якобы отразила часть дронов".

В результате взрывов на обоих объектах начались пожары. Нефтегазовые предприятия, подобные этим, уже неоднократно становились целями атак, ведь имеют стратегическое значение для российской экономики и топливного экспорта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Национальная полиция Украины выступила с инициативой ввести санкции против популярного российского мультсериала "Маша и Медведь", который продолжает транслироваться в Украине в переведенной версии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили народного депутата в схеме отмывания средств на сумму более 9 млн грн. Хотя официально имя фигуранта не разглашается, источники издания "Бабель" сообщают, что речь идет именно о Евгении Шевченко.

По версии следствия, нардеп получил деньги от одной из компаний, пообещав помочь с получением разрешения на перевозку удобрений. Однако после получения средств никаких действий не предпринял. Чтобы скрыть происхождение денег, Шевченко организовал схему легализации, переведя более 9 млн грн на счета юридической фирмы, принадлежащей его близкому родственнику. Формально переводы оформлялись как оплата за правовые услуги, однако на самом деле эти средства являлись частью незаконной прибыли.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/astrapress/95017
Теги:

Новости

Все новости