Дитячий мультик серіал працює на Росію та транслюється в Україні
Дитячий мультик серіал працює на Росію та транслюється в Україні

Поліція закликає ввести санкції проти російського мультфільму “Маша і Ведмідь” — через імперські наративи та фінансування з РФ

16 жовтня 2025, 22:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Національна поліція України виступила з ініціативою запровадити санкції проти популярного російського мультсеріалу “Маша і Ведмідь”, який продовжує транслюватися в Україні у перекладеній версії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Дитячий мультик серіал працює на Росію та транслюється в Україні

«Маша і Ведмідь» спонсорує рф

У поліції підтвердили, що мультфільм має безпосередній зв’язок із російськими компаніями та є продуктом російської анімаційної індустрії. Водночас у відомстві заявили, що готові долучитися до обмеження розповсюдження контенту на території України, якщо відповідні санкції буде ухвалено.

Юрчишин наголосив, що, попри український дубляж, це лише адаптація російського продукту, який зберігає імперські смисли та наративи. За його словами, видання The Times свого часу навіть порівнювало головну героїню Машу з Путіним, описуючи її як символ “м’якої сили” росії, спрямованої на формування лояльності до РФ серед дітей.

Окрім цього, депутат звернув увагу на економічний аспект — прибутки від монетизації серіалу надходять російській анімаційній студії, а не українським правовласникам.

Таким чином, правоохоронці пропонують розглянути питання внесення “Маші і Ведмедя” до санкційного списку, щоб обмежити фінансування російського контенту та його вплив на український інформаційний простір.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили народного депутата у схемі з відмивання коштів на суму понад 9 млн грн. Хоча офіційно ім’я фігуранта не розголошується, джерела видання "Бабель" повідомляють, що йдеться саме про Євгена Шевченка.




Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aN65yMrfCxiHzBXFEydNSsE9GV7L42Vv3mqPU2KP5d29uZH11DAp1DeviJm2D52Xl&id=100001215950537
