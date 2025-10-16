Детский мультик сериал работает на Россию и транслируется по Украине

Национальная полиция Украины выступила с инициативой ввести санкции против популярного российского мультсериала Маша и Медведь, который продолжает транслироваться в Украине в переведенной версии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

«Маша и Медведь» спонсирует рф

В полиции подтвердили, что мультфильм имеет прямую связь с российскими компаниями и является продуктом российской анимационной индустрии. В то же время в ведомстве заявили, что готовы приобщиться к ограничению распространения контента на территории Украины, если соответствующие санкции будут приняты.

Юрчишин подчеркнул, что, несмотря на украинский дубляж, это только адаптация российского продукта, сохраняющего имперские смыслы и нарративы. По его словам, издание The Times в свое время даже сравнивало главную героиню Машу с Путиным, описывая ее как символ мягкой силы россии, направленной на формирование лояльности к РФ среди детей.

Кроме этого депутат обратил внимание на экономический аспект — доходы от монетизации сериала поступают российской анимационной студии, а не украинским правообладателям.

Таким образом, правоохранители предлагают рассмотреть вопрос внесения "Маши и Медведя" в санкционный список, чтобы ограничить финансирование российского контента и его влияние на украинское информационное пространство.

