ООН проголосувала за тривалий мир в Україні: шокувала позиція США

США утрималися від голосування в ООН на підтримку тривалого миру в Україні, що викликало критику з боку колишнього посланця президента Дональда Трампа в Україні. Про це пише Bloomberg.

Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел

"ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода – це війна", — написав Кіт Келлог, який ще зовсім недавно був спеціальним посланцем в Україні та Росії.

Колишній спецпосланець розкритикував США за те, що вони не проголосували за резолюцію Генеральної Асамблеї, яка закликала до негайного припинення вогню, підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України, а також наголосила на важливості Статуту ООН у четверту річницю російського вторгнення.

Резолюцію було підтримано 107 голосами, 12 проголосували "проти", включаючи Росію, ще 51 країна "утрималася".

"Резолюція містить формулювання, які, ймовірно, відвернуть увагу від поточних переговорів, а не сприятимуть обговоренню всього спектра дипломатичних шляхів, які можуть прокласти дорогу до тривалого миру", — сказала заступник посла США в ООН Теммі Брюс на Генеральній Асамблеї, наголосивши, що США все ще працюють над припиненням.

