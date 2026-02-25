ООН проголосовала за длительный мир в Украине: шокировала позиция США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
США воздержались от голосования в ООН в поддержку длительного мира в Украине, что вызвало критику со стороны бывшего посланника президента Дональда Трампа в Украине. Об этом пишет Bloomberg.
Кит Келлог. Фото: из открытых источников
Бывший спецпосланник раскритиковал США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула важность Устава ООН в четвертую годовщину российского вторжения.
Резолюция была поддержана 107 голосами, 12 проголосовали "против", включая Россию, еще 51 страна "воздержалась".
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН.
Также издание "Комментарии" сообщало – во вторник, 24 февраля 2026 года, исполнилось уже ровно 4 года после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, когда позади четыре года открытого вторжения.