ООН проголосовала за длительный мир в Украине: шокировала позиция США

США воздержались от голосования в ООН в поддержку длительного мира в Украине, что вызвало критику со стороны бывшего посланника президента Дональда Трампа в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловая сделка – это война", — написал Кит Келлог, который еще совсем недавно был специальным посланником в Украине и России.

Бывший спецпосланник раскритиковал США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая призвала к немедленному прекращению огня, подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула важность Устава ООН в четвертую годовщину российского вторжения.

Резолюция была поддержана 107 голосами, 12 проголосовали "против", включая Россию, еще 51 страна "воздержалась".

"Резолюция содержит формулировки, которые, вероятно, отвлекут внимание от текущих переговоров, а не будут способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить дорогу к длительному миру", — сказала заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс на Генеральной Ассамблее, подчеркнув, что США все еще работают над прекращением войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – во вторник, 24 февраля 2026 года, исполнилось уже ровно 4 года после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, когда позади четыре года открытого вторжения.



