Окупанти випробовують на фронті нове озброєння: у чому його унікальність

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На фронті зафіксовано появу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) типу Штору. Вони працюють у відеодіапазоні FPV 6,2-7,2 ГГц. Про це у себе в Telegram розповів фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Росіяни випробовують на фронті новий РЕБ. Фото: з відкритих джерел
Фахівець уточнив, що поки що йдеться про не серійні зразки, але вони вже активно помічені на фронті. Нові системи можуть придушувати сигнали управління та відеозв'язку FPV-дронів, які українські підрозділи почали використовувати у розширених частотних діапазонах для обходу російських перешкод.
Експерт зазначає, що противник швидко адаптується до українських інновацій.
Читайте також на порталі "Коментарі" — останнім часом пілоти дронів перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди", які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, зазначає український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Також видання "Коментарі" повідомляло – військові на Донеччині: війна дронів неможлива без РЕБ.