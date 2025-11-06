Окупанти випробовують на фронті нове озброєння: у чому його унікальність

На фронті зафіксовано появу російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) типу Штору. Вони працюють у відеодіапазоні FPV 6,2-7,2 ГГц. Про це у себе в Telegram розповів фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни випробовують на фронті новий РЕБ. Фото: з відкритих джерел

Фахівець уточнив, що поки що йдеться про не серійні зразки, але вони вже активно помічені на фронті. Нові системи можуть придушувати сигнали управління та відеозв'язку FPV-дронів, які українські підрозділи почали використовувати у розширених частотних діапазонах для обходу російських перешкод.

Експерт зазначає, що противник швидко адаптується до українських інновацій.

"Ми можемо приховувати будь-які рішення та розробки, але як тільки вони потрапляють до супротивника у вигляді трофею — інформація миттєво поширюється, і вони починають створювати власні аналоги чи засоби протидії", — зазначає "Флеш".

Читайте також на порталі "Коментарі" — останнім часом пілоти дронів перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди", які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, зазначає український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх усередину Шахеда і по центру. Про що це говорить спостережній і розумній людині? Про те, що завод вніс зміни до корпусу Шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Кітом. РЕБ скрізь по всій країні", – зазначає "Флеш".

