Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ

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Лиля Воробьева
270 систем радиоэлектронной борьбы – щит для наших защитников на передовой. Это вклад Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", Валерия Дубиля, Виты Присяжнюк и партнера Анатолия Шкрибляка.
"Когда работает РЭБ – мы живы. Когда его нет — нас ловят как мишень", — защитник с передовой.
Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" совместно с Валерием Дубилем и партнером Анатолием Шкрибляком продолжает системную поддержку украинских защитников.
За время войны фонд передал на фронт 250 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В последнюю поездку команда доставила еще 20 широкочастотных комплексов РЭБ.
Это сверхмощные технологии, помогающие эффективно противодействовать вражеским дронам и сохранять жизнь личного состава.
Помощь для ВСУ (фото из открытых источников)
Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" уже долго поддерживает фронт точечными решениями: системами связи, беспилотниками, медицинским оборудованием, зарядными станциями и критически важной техникой.
Команда фонда не останавливается.
Новые задачи уже работают, ведь каждый день поддержки приближает нашу Победу.
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