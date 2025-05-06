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Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ

270 систем радиоэлектронной борьбы передали на фронт от Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда»

сегодня, 20:12
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Лиля Воробьева

270 систем радиоэлектронной борьбы – щит для наших защитников на передовой. Это вклад Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", Валерия Дубиля, Виты Присяжнюк и партнера Анатолия Шкрибляка.
"Когда работает РЭБ – мы живы. Когда его нет — нас ловят как мишень", — защитник с передовой.
Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" совместно с Валерием Дубилем и партнером Анатолием Шкрибляком продолжает системную поддержку украинских защитников.
За время войны фонд передал на фронт 250 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В последнюю поездку команда доставила еще 20 широкочастотных комплексов РЭБ.
Это сверхмощные технологии, помогающие эффективно противодействовать вражеским дронам и сохранять жизнь личного состава.

Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ

Помощь для ВСУ (фото из открытых источников)

"Продолжается война дронов, и РЭБ является незаменимой технологией для обороны. Ведь самое ценное в мире — это человеческая жизнь. Мы должны прилагать максимум усилий для его сохранения", — подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль.

Кроме РЭБ-комплексов, команда фонда также передала необходимые средства для обеспечения стабильной связи и автономной работы подразделений – зарядные станции, генераторы, терминалы Starlink.
География гуманитарной миссии охватила ключевые населенные пункты: Торецк, Славянск, Дружковку, Криворожье. Помощь получили подразделения Вооруженных Сил Украины, среди которых бойцы "Азова", нацгвардейцы, разведчики, пограничники, спецназовцы.

"Мы работаем быстро и точно, чтобы у наших защитников было все необходимое на передовой — не завтра, не когда-то, а сейчас", — подчеркнул Валерий Дубиль.

Партнер фонда Анатолий Шкрибляк также отметил, что системная поддержка военных является общим делом каждого украинца, стремящегося приблизить Победу.

Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 2
Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 3
Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 4
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Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 6
Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 7
Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 8
Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 9
Военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ - фото 10


Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" уже долго поддерживает фронт точечными решениями: системами связи, беспилотниками, медицинским оборудованием, зарядными станциями и критически важной техникой.
Команда фонда не останавливается.
Новые задачи уже работают, ведь каждый день поддержки приближает нашу Победу.



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