Оккупанты испытывают на фронте новое вооружение: в чем его уникальность
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты испытывают на фронте новое вооружение: в чем его уникальность

Оккупанты испытывают на фронте новый РЭБ

6 ноября 2025, 08:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фронте зафиксировано появление российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Штора". Они работают в видеодиапазоне FPV 6,2-7,2 ГГц. Об этом у себя в Telegram рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Оккупанты испытывают на фронте новое вооружение: в чем его уникальность

Россияне испытывают на фронте новый РЭБ. Фото: из открытых источников

Специалист уточнил, что пока речь идет о не серийных образцах, но они уже активно замечены на фронте. Новые системы могут подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов, которые украинские подразделения начали использовать в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.

Эксперт отмечает, что противник быстро адаптируется к украинским инновациям.

"Мы можем скрывать любые решения и разработки, но как только они попадают к противнику в виде трофея — информация мгновенно распространяется, и они начинают создавать собственные аналоги или средства противодействия", — отмечает "Флэш".

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время пилоты дронов перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии, отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны из крыла и переместили их внутрь Шахеда и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что завод внес изменения в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны. Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем. Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", – отмечает "Флэш".

Также издание "Комментарии" сообщало – военные на Донетчине: война дронов невозможна без РЭБ.




Источник: https://t.me/serhii_flash/6529
