Оккупанты испытывают на фронте новое вооружение: в чем его уникальность

На фронте зафиксировано появление российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Штора". Они работают в видеодиапазоне FPV 6,2-7,2 ГГц. Об этом у себя в Telegram рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Россияне испытывают на фронте новый РЭБ.

Специалист уточнил, что пока речь идет о не серийных образцах, но они уже активно замечены на фронте. Новые системы могут подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов, которые украинские подразделения начали использовать в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.

Эксперт отмечает, что противник быстро адаптируется к украинским инновациям.

"Мы можем скрывать любые решения и разработки, но как только они попадают к противнику в виде трофея — информация мгновенно распространяется, и они начинают создавать собственные аналоги или средства противодействия", — отмечает "Флэш".

