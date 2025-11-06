Оккупанты испытывают на фронте новое вооружение: в чем его уникальность

Рубрики
Кравцев Сергей
На фронте зафиксировано появление российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Штора". Они работают в видеодиапазоне FPV 6,2-7,2 ГГц. Об этом у себя в Telegram рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Россияне испытывают на фронте новый РЭБ. Фото: из открытых источников
Специалист уточнил, что пока речь идет о не серийных образцах, но они уже активно замечены на фронте. Новые системы могут подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов, которые украинские подразделения начали использовать в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.
Эксперт отмечает, что противник быстро адаптируется к украинским инновациям.
