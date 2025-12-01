logo_ukra

Офіцер відверто висловився про бої за Покровськ: яка ситуація у місті
НОВИНИ

Офіцер відверто висловився про бої за Покровськ: яка ситуація у місті

Офіцер батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексій Махрінський заявив, що більша частина Покровська вже під контролем ворога.

1 грудня 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на фронті, де запеклі бої за кожну вулицю тривають уже кілька тижнів. Попри стійкий опір Збройних сил України, місто опинилося на межі повної окупації. Про нинішню ситуацію та шанси оборони відверто розповів заступник командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексій Махрінський.

Офіцер відверто висловився про бої за Покровськ: яка ситуація у місті

Олексій Махрінський. Фото з відкритих джерел

Олексій Махрінський в інтерв’ю проєкту "Відверто" заявив, що українські військові тривалий час стримували наступ російських штурмових груп, не дозволяючи їм увірватися в місто. Однак інтенсивність атак і значна перевага ворога у живій силі та техніці дали своє.

"Ми дуже довго тримали Покровськ від того, щоб вони, росіяни, проникли туди. Зараз по факту ми розуміємо, що йдуть міські бої і, можливо, там половина, або навіть більше половини Покровська вже за ними", — розповідає офіцер.

Махрінський наголосив, що у нинішніх умовах відновити повний контроль над містом практично неможливо, адже російська армія має колосальну перевагу. Водночас офіцер зауважив, що попри складну оперативну ситуацію, українські захисники продовжують чинити максимальний опір і не збираються здавати жодної будівлі без бою.

"Росіянам дуже складно. Вони часто блефують, розповідають про ефемерні котли. Так, у них велика перевага, але якби могли, то просунулися б набагато далі", — розповів заступник командира.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія зосередила 150 тисяч військових під Покровськом.

Також "Коментарі" писали, що у ЗСУ кажуть, що росіяни цілодобово штурмують Покровськ і зазнають великих втрат.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zigHeJ5INOY
