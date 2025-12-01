Офіцер відверто висловився про бої за Покровськ: яка ситуація у місті

Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на фронті, де запеклі бої за кожну вулицю тривають уже кілька тижнів. Попри стійкий опір Збройних сил України, місто опинилося на межі повної окупації. Про нинішню ситуацію та шанси оборони відверто розповів заступник командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексій Махрінський.

Олексій Махрінський. Фото з відкритих джерел

Олексій Махрінський в інтерв’ю проєкту "Відверто" заявив, що українські військові тривалий час стримували наступ російських штурмових груп, не дозволяючи їм увірватися в місто. Однак інтенсивність атак і значна перевага ворога у живій силі та техніці дали своє.

"Ми дуже довго тримали Покровськ від того, щоб вони, росіяни, проникли туди. Зараз по факту ми розуміємо, що йдуть міські бої і, можливо, там половина, або навіть більше половини Покровська вже за ними", — розповідає офіцер.

Махрінський наголосив, що у нинішніх умовах відновити повний контроль над містом практично неможливо, адже російська армія має колосальну перевагу. Водночас офіцер зауважив, що попри складну оперативну ситуацію, українські захисники продовжують чинити максимальний опір і не збираються здавати жодної будівлі без бою.

"Росіянам дуже складно. Вони часто блефують, розповідають про ефемерні котли. Так, у них велика перевага, але якби могли, то просунулися б набагато далі", — розповів заступник командира.

