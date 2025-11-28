logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи близька РФ до захоплення Покровська: українські десантники зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи близька РФ до захоплення Покровська: українські десантники зробили заяву

У ЗСУ кажуть, що росіяни цілодобово штурмують Покровськ і зазнають великих втрат

28 листопада 2025, 14:25
Російські загарбницькі війська зосереджені переважно Півдні Покровська, а невеликі групи є у всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.

Чи близька РФ до захоплення Покровська: українські десантники зробили заяву

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що українські війська працюють над активним винищенням росіян. Малі групи ворога, які намагаються просочуватися в місто та накопичуватися там, оперативно виявляються та ліквідуються.

"Пошуково-ударні групи виявляють ворога і знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи", — сказав він.

Щодо ситуації у Покровську, за словами Окішева, росіяни штурмують позиції українських військ цілодобово. При цьому вони зазнають величезних втрат: щодня налічують щонайменше десятки знищених окупантів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Гуляйполе та Покровськ залишаються в епіцентрі запеклих боїв у ці дні. Яка мета РФ у районі Гуляйполя? Що відбувається під час битви за Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська "стачуються" у Покровську. В противника не вдається просуватися без залучення оперативних резервів. Це єдина можливість поповнити втрати серед особового складу і далі намагатись просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.




