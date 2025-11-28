Чи близька РФ до захоплення Покровська: українські десантники зробили заяву

Російські загарбницькі війська зосереджені переважно Півдні Покровська, а невеликі групи є у всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що українські війська працюють над активним винищенням росіян. Малі групи ворога, які намагаються просочуватися в місто та накопичуватися там, оперативно виявляються та ліквідуються.

"Пошуково-ударні групи виявляють ворога і знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи", — сказав він.

Щодо ситуації у Покровську, за словами Окішева, росіяни штурмують позиції українських військ цілодобово. При цьому вони зазнають величезних втрат: щодня налічують щонайменше десятки знищених окупантів.

