Какая цель РФ в районе Гуляйполя: что происходит в ходе битвы за Покровск

Гуляйполе и Покровск остаются в эпицентре ожесточённых боев в эти дни. Какая цель РФ в районе Гуляйполя? Что происходит во время битвы за Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Количество боестолкновений увеличивается

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире "Radio NV", что российские оккупанты усилили давление на фронте.

По словам эксперта, количество боестолкновений увеличивается. И мы видим фокусировку врага на наиболее горячем участке – Покровско-Мирноградском. И ситуация в целом не меняется.

"Я не вижу улучшений, не вижу контратак. Маловероятно, что они будут. Сейчас мы находимся в глухой обороне. Задача – удерживать участки фронта, но не контратаковать, на это ресурса нет", — сказал Нарожный.

Он предположил, что скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. В то же время, как отметил аналитик, для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области.

"Пока что мы видим, что укрепляют эту реку, которая идет через Гуляйполе. И очевидно, это будет рубеж, на котором будут удерживать врага. Они аккумулируют силы для какого-то количества ударов, наносят их волнообразно. И они будут продолжать давить. Поскольку их стратегическая цель — это прорваться на этом участке фронта и нарушить нашу логистику на Донбасс. Если они прорвутся – они смогут этого достичь. Но пока и близко такого нет", — добавил Нарожный.

Ситуация в Покровске изменилась

Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил в эфире общенационального телемарафона, что на Покровское направление были подтянуты резервы Сил обороны и на сегодня угрозы для окружения города нет.

Эксперт отметил, что в Украине линия фронта составляет 1250 км и Покровское направление занимает 5-7% от нее, но в то же время там происходит, ориентировочно, треть всех боевых столкновений, а также половина всех КАБов, которые сбрасывают оккупанты, летят именно на Покровское, Мирноградское и Константиновское направления.

Гетман отметил, что информация о том, что у нас ситуация у Покровска крайне плохая была справедливой где-то три недели назад.

"Но сейчас мы туда добавили резервы, улучшили логистические возможности для поставки всего необходимо гарнизонам, которые там ведут боевые действия. Поэтому опасности окружения и захвата Покровска, кто бы там что не рассказывал о каких-то оставшихся часах или днях, на сегодня нет. Может ли она появиться вскоре? Да, потому что россияне пытаются туда подтянуть дополнительно силы и средства, чтобы снова мощно атаковать наши позиции", — сказал он.

При этом эксперт отметил, что там сейчас находится 150 тысяч российских войск и еще туда добавилось 18 тысяч морских пехотинцев. По его словам, из этих 168 тысяч где-то 70 тысяч это непосредственно штурмовики.

Гетьман отметил, что на сегодня северная часть Покровска, а также железная дорога контролируется нашими войсками. По его словам, по центру города проведена определенная зачистка от врага, а в южной части частично находятся россияне, но их количество не превышает 500 человек, у которых особых успехов нет и в ближайшее время их "зачистят".

