Какая цель РФ в районе Гуляйполя: что происходит в ходе битвы за Покровск

Гуляйполе и Покровск остаются в эпицентре ожесточённых боев в эти дни. Какая цель РФ в районе Гуляйполя? Что происходит во время битвы за Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире "Radio NV", что российские оккупанты усилили давление на фронте.
По словам эксперта, количество боестолкновений увеличивается. И мы видим фокусировку врага на наиболее горячем участке – Покровско-Мирноградском. И ситуация в целом не меняется.
Он предположил, что скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. В то же время, как отметил аналитик, для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области.
Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил в эфире общенационального телемарафона, что на Покровское направление были подтянуты резервы Сил обороны и на сегодня угрозы для окружения города нет.
Эксперт отметил, что в Украине линия фронта составляет 1250 км и Покровское направление занимает 5-7% от нее, но в то же время там происходит, ориентировочно, треть всех боевых столкновений, а также половина всех КАБов, которые сбрасывают оккупанты, летят именно на Покровское, Мирноградское и Константиновское направления.
Гетман отметил, что информация о том, что у нас ситуация у Покровска крайне плохая была справедливой где-то три недели назад.
При этом эксперт отметил, что там сейчас находится 150 тысяч российских войск и еще туда добавилось 18 тысяч морских пехотинцев. По его словам, из этих 168 тысяч где-то 70 тысяч это непосредственно штурмовики.
Гетьман отметил, что на сегодня северная часть Покровска, а также железная дорога контролируется нашими войсками. По его словам, по центру города проведена определенная зачистка от врага, а в южной части частично находятся россияне, но их количество не превышает 500 человек, у которых особых успехов нет и в ближайшее время их "зачистят".
