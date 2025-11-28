Рубрики
Гуляйполе та Покровськ залишаються в епіцентрі запеклих боїв у ці дні. Яка мета РФ у районі Гуляйполя? Що відбувається під час битви за Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Засновник БТ "Реактивна пошта" військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі "Radio NV", що російські окупанти посилили тиск на фронті.
За словами експерта, кількість зіткнень збільшується. І ми бачимо фокусування ворога на найбільш гарячій ділянці – Покровсько-Мирноградській. І ситуація загалом не змінюється.
Він припустив, що, швидше за все, найближчими тижнями основний акцент РФ буде зосереджений саме на Покровсько-Мирноградській ділянці. Натомість, як зазначив аналітик, для Сил оборони стратегічно важливим став і район Гуляйполя у Запорізькій області.
Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що на Покровський напрямок були підтягнуті резерви Сил оборони і сьогодні загрози оточенню міста немає.
Експерт зазначив, що в Україні лінія фронту становить 1250 км і Покровський напрямок займає 5-7% від неї, але водночас там відбувається, орієнтовно, третина всіх бойових зіткнень, а також половина всіх КАБів, які скидають окупанти, летять саме на Покровський, Мирноградський та Костянтинівський напрямки.
Гетьман зазначив, що інформація про те, що у нас ситуація у Покровська вкрай погана була справедливою десь три тижні тому.
При цьому експерт зазначив, що там зараз перебуває 150 тисяч російських військ, і ще туди додалося 18 тисяч морських піхотинців. За його словами, із цих 168 тисяч десь 70 тисяч це безпосередньо штурмовики.
Гетьман зазначив, що сьогодні північна частина Покровська, а також залізниця контролюється нашими військами. За його словами, центром міста проведено певну зачистку від ворога, а в південній частині частково перебувають росіяни, але їх кількість не перевищує 500 осіб, у яких особливих успіхів немає і найближчим часом їх "зачистять".
