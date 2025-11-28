Гуляйполе та Покровськ залишаються в епіцентрі запеклих боїв у ці дні. Яка мета РФ у районі Гуляйполя? Що відбувається під час битви за Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Кількість бойових зіткнень збільшується

Засновник БТ "Реактивна пошта" військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі "Radio NV", що російські окупанти посилили тиск на фронті.

За словами експерта, кількість зіткнень збільшується. І ми бачимо фокусування ворога на найбільш гарячій ділянці – Покровсько-Мирноградській. І ситуація загалом не змінюється.

"Я не бачу покращень, не бачу контратак. Малоймовірно, що вони будуть. Зараз ми перебуваємо у глухій обороні. Завдання – утримувати ділянки фронту, але не контратакувати, цього ресурсу немає", — сказав Нарожний.

Він припустив, що, швидше за все, найближчими тижнями основний акцент РФ буде зосереджений саме на Покровсько-Мирноградській ділянці. Натомість, як зазначив аналітик, для Сил оборони стратегічно важливим став і район Гуляйполя у Запорізькій області.

"Поки що ми бачимо, що зміцнюють цю річку, яка йде через Гуляйполе. І очевидно, це буде рубіж, на якому утримуватимуть ворога. Вони акумулюють сили для якоїсь кількості ударів, завдають їх хвилеподібно. І вони продовжуватимуть тиснути. Оскільки їхня стратегічна мета — це прорватися на цьому в . вони прорвуться — вони зможуть цього досягти. Але поки що й близько такого немає", — додав Нарожний.

Ситуація у Покровську змінилася

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що на Покровський напрямок були підтягнуті резерви Сил оборони і сьогодні загрози оточенню міста немає.

Експерт зазначив, що в Україні лінія фронту становить 1250 км і Покровський напрямок займає 5-7% від неї, але водночас там відбувається, орієнтовно, третина всіх бойових зіткнень, а також половина всіх КАБів, які скидають окупанти, летять саме на Покровський, Мирноградський та Костянтинівський напрямки.

Гетьман зазначив, що інформація про те, що у нас ситуація у Покровська вкрай погана була справедливою десь три тижні тому.

"Але зараз ми туди додали резерви, покращили логістичні можливості для постачання всього необхідно гарнізонам, які там ведуть бої дії. Тому небезпеки оточення и захоплення Покровська, хто б там що не розповідав по якісь години, що залишились, чи дні, на сьогодні немає. Чи може вона з’явитися незабаром? Так, бо росіяни намагаються туди підтягнути додатково сили і засоби, щоб знову потужно атакувати наші позиції", — сказав він.

При цьому експерт зазначив, що там зараз перебуває 150 тисяч російських військ, і ще туди додалося 18 тисяч морських піхотинців. За його словами, із цих 168 тисяч десь 70 тисяч це безпосередньо штурмовики.

Гетьман зазначив, що сьогодні північна частина Покровська, а також залізниця контролюється нашими військами. За його словами, центром міста проведено певну зачистку від ворога, а в південній частині частково перебувають росіяни, але їх кількість не перевищує 500 осіб, у яких особливих успіхів немає і найближчим часом їх "зачистять".

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи здатна Україна стримати Росію : у США вказали на важливий нюанс.



