Главная Новости Общество Война с Россией Способна ли Украина сдержать Россию: в США указали на важный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Способна ли Украина сдержать Россию: в США указали на важный нюанс

В ISW напомнили об успешных операциях ВСУ в 2022 году, когда удалось оттеснить войска РФ со значительной части территории Украины

27 ноября 2025, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина способна остановить дальнейшее продвижение российских захватнических войск и стабилизировать ситуацию на фронте при условии надлежащей военной поддержки западных партнеров в сочетании с санкциями. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Способна ли Украина сдержать Россию: в США указали на важный нюанс

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Украинские силы доказали свою эффективность в сдерживании продвижения российских войск и проведении успешных контрнаступлений, особенно при условии их хорошего личного состава и оснащения", — говорится в отчете.

Эксперты напомнили, что Украина заставила российские войска вывести свои подразделения из Киевской области и других регионов севера Украины в апреле 2022 года, освободила значительную часть Харьковской области во время контрнаступления в сентябре и октябре 2022 года, а также заставила Россию оставить правобережную Херсонскую область в ноябре 2022 года.

Аналитики ISW отмечают, что украинские войска "нанесли России непропорционально высокие потери по сравнению с объемом достижений", заставляя страну-агрессора тратить время, огромные человеческие ресурсы и технику на изнурительные наступательные действия.

В Институте напомнили, что украинские войска также сорвали российские наступления на север Харьковской и Сумской областей весной 2024 года и в январе 2025 года соответственно.

Как подчеркивают аналитики, Украина заставила Россию начать позиционную войну, которая лишает Россию возможности проводить оперативный маневр.

"Своевременная и достаточная западная военная помощь и продажа оружия Украине, в сочетании с решительными экономическими мерами США и других западных стран против России, могут позволить Украине остановить продвижение России на поле боя, особенно если украинские войска будут использовать свои хорошо развитые укрепления в Донецкой области", — пишет ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США озвучили новые сроки, когда РФ может захватить всю Донеччину.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-26-2025/
