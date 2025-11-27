В США озвучили новые сроки, когда РФ может захватить всю Донеччину

Если российская захватническая армия и дальше будет продвигаться с нынешней скоростью, то выйти на полный захват Донецкой области она сможет не раньше августа 2027 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты считают, что победа Москвы не является неизбежной. Ведь реальные темпы наступления оккупационных войск показывают, что быстрый захват всей Донецкой области маловероятен, несмотря на заявления Кремля о якобы неизбежном успехе.

В ISW указали, что Кремль активно продвигает тезис о якобы гарантированной военной победе и быстром занятии Донетчины, особенно после появления информации о мирном плане из 28 пунктов.

Россия усиливает давление на Украину и западных партнеров, пытаясь создать впечатление о неизбежности дальнейших успехов на фронте. Однако данные о реальной динамике боевых действий не подтверждают подобные заявления.

Согласно аналитике Института изучения войны (ISW), российские войска сосредотачивают усилия на направлениях Покровска и Мирнограда, но их продвижение остается крайне ограниченным.

Российские подразделения вошли в Покровск 31 июля, однако средний ежедневный прогресс с тех пор составил лишь около 0,12 км. По состоянию на 26 ноября под их контролем находится примерно 66% города. Несмотря на более чем 118 дней активных боев и участие как минимум двух армейских группировок, полностью захватить населенный пункт площадью 11,5 квадратных миль оккупантам не удается.

На ряде направлений темпы наступления РФ действительно выросли после августовского саммита на Аляске. В период с 15 августа по 20 ноября российские войска продвигались в среднем на 9,3 кв. км в сутки. Наиболее заметные изменения фиксируются в восточных районах Днепропетровской и Запорожской областей. При этом в Донецкой области наступление остается значительно медленнее.

По расчетам ISW, при сохранении текущих темпов российские силы смогут приблизиться к полной оккупации Донецкой области лишь к августу 2027 года. Аналитики подчеркивают, что сосредоточение всех имеющихся ресурсов Кремль считает маловероятным, поскольку стремится поддерживать давление вдоль всей линии фронта.

Несмотря на заявления российских властей о "неотвратимых" успехах, текущие данные свидетельствуют: быстрый захват Донетчины остается маловероятным.

