У США озвучили нові терміни, коли РФ може захопити всю Донеччину

Якщо російська загарбницька армія й надалі просуватиметься із нинішньою швидкістю, то вийти на повне захоплення Донецької області вона зможе не раніше серпня 2027 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські експерти вважають, що перемога Москви не є неминучою. Адже реальні темпи наступу окупаційних військ показують, що швидке захоплення всієї Донецької області малоймовірне, незважаючи на заяви Кремля про нібито неминучий успіх.

В ISW вказали, що Кремль активно просуває тезу про нібито гарантовану військову перемогу та швидке заняття Донеччини, особливо після появи інформації про мирний план із 28 пунктів.

Росія посилює тиск на Україну та західних партнерів, намагаючись створити враження про неминучість подальших успіхів на фронті. Однак, дані про реальну динаміку бойових дій не підтверджують подібні заяви.

Згідно з аналітикою Інституту вивчення війни (ISW), російські війська зосереджують зусилля на напрямках Покровська та Мирнограда, але їхнє просування залишається вкрай обмеженим.

Російські підрозділи увійшли до Покровська 31 липня, проте середній щоденний прогрес відтоді становив лише близько 0,12 км. Станом на 26 листопада під їхнім контролем перебуває приблизно 66% міста. Незважаючи на більш ніж 118 днів активних боїв та участь як мінімум двох армійських угруповань, повністю захопити населений пункт площею 11,5 квадратних миль окупантам не вдається.

На низці напрямів темпи наступу РФ справді зросли після серпневого саміту на Алясці. У період з 15 серпня по 20 листопада російські війська просувалися в середньому на 9,3 кв. км на добу. Найбільш помітні зміни фіксуються у східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей. При цьому в Донецькій області наступ залишається значно повільнішим.

За розрахунками ISW, за збереження поточних темпів російські сили зможуть наблизитися до повної окупації Донецької області лише до серпня 2027 року. Аналітики наголошують, що зосередження всіх наявних ресурсів Кремль вважає малоймовірним, оскільки прагне підтримувати тиск уздовж усієї лінії фронту.

Незважаючи на заяви російської влади про "невідворотні" успіхи, поточні дані свідчать: швидке захоплення Донеччини залишається малоймовірним.

