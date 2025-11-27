Чи спроможна Україна стримати Росію: у США вказали на важливий нюанс

Україна здатна зупинити подальше просування російських загарбницьких військ та стабілізувати ситуацію на фронті за умови належної військової підтримки західних партнерів у поєднанні із санкціями. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Українські сили довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови їхнього доброго особового складу та оснащення", — йдеться у звіті.

Експерти нагадали, що Україна змусила російські війська вивести свої підрозділи з Київської області та інших регіонів півночі України у квітні 2022 року, звільнила значну частину Харківської області під час контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року, а також змусила Росію залишити правобережну Херсонську область у листопаді.

Аналітики ISW зазначають, що українські війська "завдали Росії непропорційно високих втрат порівняно з обсягом досягнень", змушуючи країну-агресора витрачати час, величезні людські ресурси та техніку на виснажливі наступальні дії.

В Інституті нагадали, що українські війська також зірвали російські наступи на північ Харківської та Сумської областей навесні 2024 року та у січні 2025 року відповідно.

Як наголошують аналітики, Україна змусила Росію розпочати позиційну війну, яка позбавляє Росію можливості проводити оперативний маневр.

"Своєчасна та достатня західна військова допомога та продаж зброї Україні, у поєднанні з рішучими економічними заходами США та інших західних країн проти Росії, можуть дозволити Україні зупинити просування Росії на полі бою, особливо якщо українські війська будуть використовувати свої добре розвинені укріплення в Донецькій області", — пише ISW.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США озвучили нові терміни, коли РФ може захопити всю Донеччину.



