Близка ли РФ к захвату Покровска: украинские десантники сделали заявление

Российские захватнические войска сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, украинские войска работают над активным истреблением россиян. Малые группы врага, которые пытаются просачиваться в город и накапливаться там, оперативно обнаруживаются и ликвидируются.

"Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также работает круглосуточно аэроразведка, которая обнаруживает эти группы", — сказал он.

Относительно ситуации в Покровске, по словам Окишева, россияне штурмуют позиции украинских войск круглосуточно. При этом они несут огромные потери: каждый день насчитывают по меньшей мере десятки уничтоженных оккупантов.

