Офицер откровенно высказался о боях за Покровск: какая ситуация в городе

Покровск остается одной из самых горячих точек на фронте, где ожесточенные бои за каждую улицу продолжаются уже несколько недель. Несмотря на стойкое сопротивление Вооруженных сил Украины, город оказался на грани полной оккупации. О нынешней ситуации и шансах обороны откровенно рассказал заместитель командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алексей Махринский.

Алексей Махринский. Фото из открытых источников

Алексей Махринский в интервью проекту "Відверто" заявил, что украинские военные долгое время сдерживали наступление российских штурмовых групп, не позволяя им ворваться в город. Однако интенсивность атак и значительное преимущество врага в живой силе и технике дали свое.

"Мы очень долго держали Покровск от того, чтобы они, россияне, проникли туда. Сейчас по факту мы понимаем, что идут городские бои и, возможно, там половина, или даже больше половины Покровска уже за ними", – рассказывает офицер.

Махринский подчеркнул, что в нынешних условиях восстановить полный контроль над городом практически невозможно, ведь у российской армии колоссальное преимущество. В то же время офицер отметил, что, несмотря на сложную оперативную ситуацию, украинские защитники продолжают оказывать максимальное сопротивление и не собираются сдавать ни одно здание без боя.

"Россиянам очень сложно. Они часто блефуют, рассказывают об эфемерных котлах. Да, у них большое преимущество, но если бы могли, то продвинулись бы гораздо дальше", — рассказал заместитель командира.

