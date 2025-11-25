Російські окупанти зосередили під Покровськом на Донеччині близько 150 тисяч військових. Таку заяву зробив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, Покровськ – це ціль №1 росіян.

Росія зосередила 150 тисяч військових під Покровськом

"Вони намагаються показати світові, зокрема США, що мають великі успіхи. Але це не відволікаючий маневр — Покровськ для них є пріоритетом. Вони хочуть нав’язати свої правила боротьби і якнайшвидше взяти місто, щоб покласти цю карту на стіл переговорів", — заявив Ткачук.

Він також додав, що росіяни намагаються використати навіть часткові тактичні успіхи, щоб продемонструвати свою "спроможність" і посилити тиск на міжнародну аудиторію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ворог має намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом та оточити Мирноград, рухаючись в бік Рівного та Світлого. Про це повідомляють у 7-му корпусі ДШВ.

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

"Північну частину Мирнограда росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони. Сили оборони посилюють угруповання в місті для захисту південних околиць. Тут противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", – наголошують військові.

На північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні ув’язнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів, йдеться в повідомленні.