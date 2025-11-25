Российские оккупанты сосредоточили под Покровском на Донетчине около 150 тысяч военных. Такое заявление сделал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. По его словам, Покровск – цель №1 россиян.

Россия сосредоточила 150 тысяч военных под Покровском

"Они пытаются показать миру, в том числе США, имеющим большие успехи. Но это не отвлекающий маневр — Покровск для них является приоритетом. Они хотят навязать свои правила борьбы и как можно быстрее взять город, чтобы положить эту карту на стол переговоров", – заявил Ткачук.

Он также добавил, что россияне пытаются использовать даже частичные тактические успехи, чтобы продемонстрировать свою способность и усилить давление на международную аудиторию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг намерен перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском и окружить Мирноград, двигаясь в сторону Ровного и Светлого. Об этом сообщают в 7-м корпусе ДШВ.

Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.

"Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг двигается круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны. Силы обороны усиливают группировку в городе для защиты южных окрестностей. Здесь противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения", — отмечают войска.

На северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех российских оккупантов, пытавшихся штурмовать город. Трое из задержанных – вышедшие на свободу бывшие заключенные благодаря подписанию военных контрактов, говорится в сообщении.