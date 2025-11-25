logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти мають новий план на Покровському напрямку
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти мають новий план на Покровському напрямку

Російська армія планує перерізати логістику між двома містами на Покровському напрямку

25 листопада 2025, 10:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ворог має намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом та оточити Мирноград, рухаючись в бік Рівного та Світлого. Про це повідомляють у 7-му корпусі ДШВ.

Окупанти мають новий план на Покровському напрямку

Окупанти мають новий план на Покровському напрямку

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

"Північну частину Мирнограда росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

Сили оборони посилюють угруповання в місті для захисту південних околиць. Тут противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", – наголошують військові.

На північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні ув’язнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що бійці 114-го гвардійського мотострілецького полку 127-ї дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії нібито прорвали лінію укріплень і взяли під повний контроль населений пункт Затишшя в Запорізькій області.

"Противник зазнав значних втрат: знищено понад 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки, велику кількість живої сили. Звільнення (окупація – ред.) затишшя зміцнило становище підрозділів угруповання військ "Схід" і стало важливим кроком до подальшого просування на цьому напрямі", – заявляють у МО РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини