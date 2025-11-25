Ворог має намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом та оточити Мирноград, рухаючись в бік Рівного та Світлого. Про це повідомляють у 7-му корпусі ДШВ.

Окупанти мають новий план на Покровському напрямку

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

"Північну частину Мирнограда росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

Сили оборони посилюють угруповання в місті для захисту південних околиць. Тут противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", – наголошують військові.

На північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні ув’язнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що бійці 114-го гвардійського мотострілецького полку 127-ї дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії нібито прорвали лінію укріплень і взяли під повний контроль населений пункт Затишшя в Запорізькій області.

"Противник зазнав значних втрат: знищено понад 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки, велику кількість живої сили. Звільнення (окупація – ред.) затишшя зміцнило становище підрозділів угруповання військ "Схід" і стало важливим кроком до подальшого просування на цьому напрямі", – заявляють у МО РФ.