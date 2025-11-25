logo

Война с Россией У оккупантов новый план на Покровском направлении
У оккупантов новый план на Покровском направлении

Российская армия планирует перерезать логистику между двумя городами на Покровском направлении

25 ноября 2025, 10:36
Автор:
Недилько Ксения

Враг намерен перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском и окружить Мирноград, двигаясь в сторону Ровно и Светлого. Об этом сообщают в 7 корпус и ДШВ.

У оккупантов новый план на Покровском направлении

У оккупантов новый план на Покровском направлении

Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.

"Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг двигается круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны.

Силы обороны усиливают группировку в городе для защиты южных окраин. Здесь противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения", – отмечают военные.

На северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех российских оккупантов, пытавшихся штурмовать город. Трое из задержанных – вышедшие на свободу бывшие заключенные благодаря подписанию военных контрактов, говорится в сообщении.                                                                      

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Российской Федерации заявило, что бойцы 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии якобы прорвали линию укреплений и взяли под полный контроль населенный пункт Затишье в Запоры.

"Противник понес значительные потери: уничтожено более 20 единиц бронированной и автомобильной техники, большое количество живой силы. Освобождение (оккупация – ред.) Затишья укрепило положение подразделений группировки войск "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на этом направлении", – заявляют в МО РФ.



