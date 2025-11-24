Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що бійці 114-го гвардійського мотострілецького полку 127-ї дивізії 5-ї гвардійської загальновійськової армії нібито прорвали лінію укріплень і взяли під повний контроль населений пункт Затишшя в Запорізькій області.

Окупанти повідомили про просування на Запоріжжі: що окупували

"Противник зазнав значних втрат: знищено понад 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки, велику кількість живої сили.

Звільнення (окупація – ред.) затишшя зміцнило становище підрозділів угруповання військ "Схід" і стало важливим кроком до подальшого просування на цьому напрямі", – заявляють у МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що на Куп'янському напрямку війська Росії намагаються відтіснити ЗСУ з лівого берега Оскола. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ситуація в самому Куп'янську та селищі Куп'янськ-Вузловий зараз суттєво не змінюється. "Але противник намагається давити на схід від нього, намагається видавлювати українські війська з лівого берега річки Оскол. Не дуже успішно, але там є справжній тиск, серйозні спроби. На відміну від самого міста туди заходити особливо зараз у противника не виходить".

Куп'янськ має стратегічне значення для оборони Харківщини та Донеччини, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу. Загроза для Куп'янська наростала з літа і тепер ситуація ще більше ускладнилася.