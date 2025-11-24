logo

Оккупанты сообщили о продвижении на Запорожье: что оккупировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты сообщили о продвижении на Запорожье: что оккупировали

Россияне сообщают о продвижении на Запорожье

24 ноября 2025, 18:57
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что бойцы 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии якобы прорвали линию укреплений и взяли под полный контроль населённый пункт Затишье в Запорожской области.

Оккупанты сообщили о продвижении на Запорожье: что оккупировали

"Противник понёс значительные потери: уничтожено более 20 единиц бронированной и автомобильной техники, большое количество живой силы.

Освобождение (оккупация – ред.) Затишья укрепило положение подразделений группировки войск "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении", – заявляют в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Купянском направлении войска России пытаются оттеснить ВСУ с левого берега Оскола. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация в самом Купянске и поселке Купянск-Узловой сейчас существенно не меняется. "Но противник пытается давить к востоку от него, пытается выдавливать украинские войска с левого берега реки Оскол. Не очень успешно, но там есть настоящее давление, серьезные попытки. В отличие от самого города туда заходить особенно прямо сейчас у противника не выходит".

Купянск имеет стратегическое значение для обороны Харьковщины и Донетчины, а его потеря может привести к окружению украинских войск на левом берегу Оскола. Угроза для Купянска нарастала с лета, и теперь ситуация еще больше усложнилась.                                                                                                                   



