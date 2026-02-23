Одна з найбільших атак ЗСУ за війну: російське місто залишилося без світла, води та тепла

У ніч на 23 лютого Бєлгородська область Росії зазнала однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабної війни. Після серії ударів обласний центр регіону місто Бєлгород залишився без електроенергії, водопостачання та опалення.

Україна атакувала Бєлгород. Фото з відкритих джерел

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про "серйозні пошкодження критичної інфраструктури". За його даними, по місту було випущено 15 ракет і 10 безпілотників, із яких п’ять цілей нібито вдалося збити. Російський політик стверджує, що внаслідок ударів України нібито пошкоджено 13 квартир у восьми багатоповерхівках, два приватні будинки та десятки автомобілів.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов також підтвердив "серйозні руйнування" енергетичної інфраструктури у місті.

Російські ЗМІ після атаки дронів та ракет повідомляли про пожежі на електропідстанціях, зокрема "Бєлгород 110 кВ", а також перебої в роботі інших об’єктів енергосистеми. Місцеві медіа назвали атаку однією з найпотужніших комбінованих операцій за час війни.

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі було перехоплено та знищено 80 українських дронів, тоді як губернатор Бєлгородської області повідомляв про 61 "збитий і пригнічений" БПЛА.

