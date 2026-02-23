logo

Одна из самых больших атак ВСУ за войну: российский город остался без света, воды и тепла
НОВОСТИ

Одна из самых больших атак ВСУ за войну: российский город остался без света, воды и тепла

После ночной атаки Белгород потерпел серьезные разрушения инфраструктуры. Город остался без электроэнергии, воды и отопления.

23 февраля 2026, 16:33
Автор:
Slava Kot

В ночь на 23 февраля Белгородская область России подверглась одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны. После серии ударов областной центр региона город Белгород остался без электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Одна из самых больших атак ВСУ за войну: российский город остался без света, воды и тепла

Украина атаковала Белгород. Фото из открытых источников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "серьезных повреждениях критической инфраструктуры". По его данным, по городу было выпущено 15 ракет и 10 беспилотников, из которых пять целей вроде бы удалось сбить. Российский политик утверждает, что в результате ударов Украины якобы повреждено 13 квартир в восьми многоэтажках, два частных дома и десятка автомобилей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов также подтвердил "серьезные разрушения" энергетической инфраструктуры в городе.

Российские СМИ после атаки дронов и ракет сообщали о пожарах на электроподстанциях, в частности, "Белгород 110 кВ", а также перебоях в работе других объектов энергосистемы. Местные медиа назвали атаку одной из самых мощных комбинированных операций за время войны.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи было перехвачено и уничтожено 80 украинских дронов, тогда как губернатор Белгородской области сообщал о 61 "сбитом и подавленном" БПЛА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 22 февраля беспилотники массово атаковали Москву.

Также "Комментарии" писали, что в России цинично отреагировали на новую массированную атаку по Украине. Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 22 февраля российские войска совершили массированную атаку по украинским городам и критической инфраструктуре, однако разрушения также подверглись жилые дома и железнодорожные станции.



