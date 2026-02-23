Хвиля вибухів та блекаут: що відбувається в рф

У Бєлгородській області Росії заявили про ракетний удар по енергетичних об’єктах. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи та блекаут у Бєлгородській області

За даними каналу "Пепел", під атакою нібито опинилися електропідстанція "Фрунзенська" у Бєлгородському окрузі та Бєлгородська ТЕЦ. Після удару в різних районах міста зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, однак деталі щодо масштабу руйнувань поки не уточнив.

Офіційного підтвердження щодо типу застосованої зброї або точних наслідків удару наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на озері Байкал провели акцію зі спаленням опудала російського співака SHAMAN. Організатори назвали це "очищенням від скверни".

Іркутський активіст Денис Букалов пояснив, що для корінних народів і багатьох місцевих жителів Байкал є сакральним місцем, яке потребує поваги та відповідної поведінки. "Байкал — не локація для хайпу, не фон для контенту, не декорація для епатажу. Байкал вимагає певного ставлення", — написав він.

Інші деталі організації акції та реакція представників артиста наразі не повідомлялися

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнський фахівець із безпілотних технологій Сергій Флеш заявив про проблему несправедливості та інертності нагородної системи в армії.

За його словами, з першого дня повномасштабної війни він перебуває в постійному контакті з військовими й добре знає їхні настрої. Однією з тем, яку він регулярно чує від солдатів та офіцерів, є відсутність відзначення за роки служби. Флеш наголосив, що не йдеться про найвищі державні нагороди. Проблема стосується відзнак рівня командувань, родів військ, ЗСУ та Міністерства оборони. Багато військових — зв’язківці, РЕБівці, артилеристи, водії — за роки чесної служби не отримали жодної нагороди, хоча саме на них тримається фронт.

